Супруга Николая Носкова рассказала о причине инсульта у певца

Супруга известного российского певца Николая Носкова Марина рассказала, почему у музыканта произошел инсульт с такими тяжелыми последствиями. По ее словам, причиной тому послужил слишком плотный график гастролей, не позволявший ему как следует успевать восстанавливаться.

— Я считаю, что это только поэтому с ним случилось, — приводит MK.RU слова Марины Носковой.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что проблемы со здоровьем у артиста начались еще год назад. Тогда его экстренно отправили на лечение в московский госпиталь «Лапино» в крайне тяжелом состоянии. А несколько дней спустя друзья Николая Носкова объявили, что он перенес инсульт.

По словам основателя группы «Парк Горького» Алексея Белова, поклонникам стоило начать молиться за здоровье кумира. Коллеги по сцене даже организовали благотворительный концерт. В середине декабря музыкальный продюсер Виктор Дробыш пообещал, что научившийся заново говорить Носков вернется на сцену.

Музыкальная карьера Николая Носкова началась в 1980-х. Сначала певец выступал вместе с ансамблем «Москва», потом был участником групп «Поющие сердца», «Парк Горького» и «Николай». В конце 90-х певец начал сольную карьеру, однако летом 2018 года был вынужден прервать выступления из-за инсульта.