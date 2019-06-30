Шокирующее открытие о предсмертных ощущениях людей

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Более половины опрошенных ощутили, как будто отделились от своего тела.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Ученые-неврологи выяснили, что людям свойственно испытывать предсмертные ощущения в ситуациях, угрожающих их жизни, например, во время сердечного приступа или аварии, пишет «Экономика сегодня».

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В эксперименте участвовали около тысячи добровольцев из 35 стран, и 289 из них рассказали об уникальных ощущениях в такие моменты.

Так, почти 90% респондентов признались, что у них менялось восприятие времени, 65% зафиксировали у себя исключительную скорость мысли; у 63% обострились органы чувств. При этом более половины — 53% — ощутили, как будто отделились от своего тела.

Тем не менее, 73% переживших такой опыт расценивают его как неприятный, а 27% он понравился из-за новизны ощущений.

Как передавал 5-tv.ru, ранее ученые установили орган, вызывающий бесплодие.

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