Самбурская исполнила тверк на пляже под «присмотром» известного дизайнера—видео

, 15:48 Видео 417

Актриса проводит время за развлечениями в Таиланде.

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Фото, видео : Instagram @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская покорила поклонников «пляжным» тверком, который она исполнила в компании известного дизайнера — Адама Сакса. На кадрах в сторис Самбурская трясет ягодицами, пока Сакс запечатлевает этот момент.

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Последние дни июня артистка проводит в Таиланде, где одновременно работает и отдыхает. Недавно она также поделилась с фанатами не менее сексуальным роликом, сделанным на морском побережье.

«Я не знаю, что с этим делать, но телефон таки ломится от сексуальных снимков и видеозаписей. И это, наверное, впервые за долгое время, когда я довольна своим телом», — написала тогда Настасья Самбурская.

«Да, Настя, твое тело огонь!» — заверил актрису один из подписчиков.

«Ты очень красивая!» — добавил другой.

Самбурская, в свою очередь, поблагодарила поклонников за столь лестные комментарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как артистка вступила перепалку с хейтером, раскритиковавшим ее фигуру.

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