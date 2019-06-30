Стали известны регионы, где самые дешевые и дорогие тарифы ЖКХ

Названы российские регионы, чьи жители меньше и больше всего платят по квитанциям за услуги ЖКХ. Исследование подготовили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет «Российская газета».

Самая маленькая «коммуналка» в небольших регионах, где у населения зафиксированы достаточно низкие доходы. Это Ингушетия — 488 рублей в месяц, Тыва — 478 рублей и Дагестан — 457 рублей.

Максимальные тарифы ЖКХ приходятся на удаленные от основных промышленных регионов северные и дальневосточные территории. Инфраструктура зачастую здесь разбросана по большой территории, и затраты на ее содержание ложатся на малое количество потребителей, которые из-за климатических условий вынуждены более активно ее эксплуатировать.

Сюда относятся Мурманская область — 3 003 рубля, Камчатский край — 3 420 рублей, Магаданская область — 3 511 рублей.

Ранее 5-tv.ru передавал, что глава Петербурга Александр Беглов рассказал об экономии 1,5 миллиарда рублей от заморозки тарифов ЖКХ.