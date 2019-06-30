Стали известны регионы, где самые дешевые и дорогие тарифы ЖКХ

, 12:59 Видео 37

Разброс стоимости за «коммуналку» варьируется от 500 рублей до 3,5 тысячи рублей в месяц.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Известия/ Зураб Джавахадзе

Названы российские регионы, чьи жители меньше и больше всего платят по квитанциям за услуги ЖКХ. Исследование подготовили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет «Российская газета».

Самая маленькая «коммуналка» в небольших регионах, где у населения зафиксированы достаточно низкие доходы. Это Ингушетия — 488 рублей в месяц, Тыва — 478 рублей и Дагестан — 457 рублей.

Максимальные тарифы ЖКХ приходятся на удаленные от основных промышленных регионов северные и дальневосточные территории. Инфраструктура зачастую здесь разбросана по большой территории, и затраты на ее содержание ложатся на малое количество потребителей, которые из-за климатических условий вынуждены более активно ее эксплуатировать.

Сюда относятся Мурманская область — 3 003 рубля, Камчатский край — 3 420 рублей, Магаданская область — 3 511 рублей.

Ранее 5-tv.ru передавал, что глава Петербурга Александр Беглов рассказал об экономии 1,5 миллиарда рублей от заморозки тарифов ЖКХ.

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +11°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 30 июня: Козероги, будьте осторожны!

Последние новости

13:28
Британский музей мадам Тюссо убрал на склад восковую статую Терезы Мэй
13:13
Бывшей жене Цеповяза стало плохо в ростовском суде — видео
12:59
Стали известны регионы, где самые дешевые и дорогие тарифы ЖКХ
12:43
Сборная РФ досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр в Минске
12:28
Видео: В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
12:13
Саммит G20 подтвердил: Россия была, есть и остается главным игроком на геополитической арене

Сейчас читают

«Шляпа — зачет!»: Сергей Лазарев восхитил поклонниц голым торсом — фото
Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих «тараканах»
Фото римских каникул Ларисы Гузеевой с невесткой

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге