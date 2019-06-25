Беглов рассказал об экономии 1,5 миллиардов рублей от заморозки тарифов ЖКХ

На заседании городского правительства глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что до потребителей нужно донести сведения о заморозке тарифов ЖКХ. За второе полугодие экономия составит около 1,5 миллиардов рублей, сообщает 78.ru.

По указанию Беглова администрациям районов и некоторым комитетам предстоит тщательно разобраться в тарифах за горячую воду и тепло. Известно, что 70% коммунальных платежей приходится именно на них.

Беглов также заявил, что сейчас крайне важно следить за управляющими компаниями, которые могут воспользоваться заморозкой тарифов в корыстных целях.

«Мы сдули весь воздух в платежках. Мы убрали посредников и бесхозяйственную деятельность», — комментирует действующий губернатор Петербурга.

Уже летом на квитанциях и дверях подъездов поместят информацию о том, какие тарифы были снижены.

Ранее Валентина Матвиенко поддержала предложение Беглова по защите интересов Петербурга в Совфеде.