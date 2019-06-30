Трамп и Ким Чен Ын обменялись приглашениями посетить Вашингтон и Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в воскресенье, 30 июня, в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе. В первую очередь лидеры обеих стран, между которыми отсутствует мирный договор и потому Вашингтон формально остается в состоянии войны с Пхеньяном, пожали друг другу руки. При этом оба находились по разные стороны от демаркационной линии.

Затем Трамп пересек границу КНДР и таким образом стал первым действующим президентом США, ступившим на северокорейскую территорию в пункте Пханмунджом.

Главы государств под вспышки десятков фотокамер сделали несколько шагов, а затем перешли на территорию Республики Корея, где и провели переговоры в Доме свободы.

По итогам беседы Трамп и Ким Чен Ын пригласили друг друга посетить Вашингтон и Пхеньян.

Президент США заявил, что они с северокорейским лидером условились подготовить команды переговорщиков, которые должны встретиться уже в течение двух-трех недель.

При этом Трамп подчеркнул, что США не планируют форсировать события в диалоге по денуклеаризации с КНДР, так как «скорость не является целью».

В свою очередь Ким Чен Ын отметил, что хотел бы «вместе с президентом Трампом добиться превосходящих любые ожидания результатов».

В прошлом Пхеньян посещали только два бывших американских президента: Джимми Картер (в июне 1994 года и в августе 2010 года) и Билл Клинтон (в августе 2009 года).

Нынешняя поездка Трампа в демилитаризованную зону на границе двух Корей, по его словам, была запланирована еще несколько месяцев назад, однако приглашение Ким Чен Ыну провести короткую встречу на межкорейской границе стало экспромтом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем пострадала в давке на встрече Трампа и Ким Чен Ына.