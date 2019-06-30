Пресс-секретарь Белого дома пострадала в давке на встрече Трампа и Ким Чен Ына

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По неподтвержденным данным, Стефани Гришэм получила легкие ушибы от северокорейских журналистов.

Фото : REUTERS/ Carlos Barria

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм получила легкие ушибы в толчее, которая произошла в воскресенье, 30 июня, на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.

По словам корреспондента из пула американской администрации, Гришэм участвовала в небольшой стычке с представителями северокорейских СМИ, сопровождавшими Ким Чен Ына, в результате чего и пострадала, получив синяки.

42-летняя женщина заняла должность пресс-секретаря лишь два дня назад. Трамп «позаимствовал» ее у своей супруги Мелании, у которой та отвечала за связи первой леди США с общественностью.

Гришэм сменила на этом посту Сару Сандерс, которая решила строить свою собственную политическую карьеру.

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