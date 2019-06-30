«Я сделала и нос, и губы»: Брежнева показала видео, где ее невозможно узнать

Вера Брежнева давно заслужила титул секс-символа российского шоу-бизнеса. Поклонники и хейтеры регулярно пытаются уличить певицу в посещении пластического хирурга. Однако на этот раз Брежнева решила рассказать о кардинальных изменениях внешности сама — но в шутку.

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В «сторис» на своей странице в Instagram Вера поделилась видео, на котором она предстает в необычном виде — губы заняли половину лица артистки. Также значительно увеличились глаза, а нос ощутимо уменьшился в размерах. Такого эффекта Брежнева добилась использованием так называемой «маски» в мобильном приложении.

«Я должна открыть теперь все секреты. Я сделала и нос, и губы. Глаза тоже сделала классные. Уши удалила, мешки под глазами все. И морду утянула!» — заявила звезда и исполнила несколько строчек из своей новой песни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фанаты Веры Брежневой бурно обсуждают слова певицы о сексе, наркотиках и рок-н-ролле.