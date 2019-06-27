Фанаты Брежневой бурно обсуждают слова певицы о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

, 19:39 Фото 438

Фолловеры не поняли высказывания известной поп-исполнительницы.

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Фото, видео : Instagram @ververa

Вера Брежнева опубликовала в Instagram пост с размышлениями о сексе, наркотиках и рок-н-ролле. Певица заявила, что не имеет ничего против секса и рок-н-ролла, а вот к наркотикам относится негативно.

«А к наркотикам всегда было резко отрицательное отношение. Никогда не пробовала сама, для меня „наркотик“ — это моя работа и мой драйв, страсть к жизни», — написала певица.

Instagram @ververa

Брежнева отметила, что часто встречала в своей жизни людей, которые были наркозависимы. И предложила бороться с этой страшной болезнью всем вместе.

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Как отмечают Дни.ру, фолловеры не поняли высказывания Брежневой и раскритиковали ее за излишнюю откровенность:

«Тебе не стыдно заявлять публично о своей любви к сексу»

«Хорошо, что вам хватает сил и энергии заниматься еще и этим», — сыронизировал юзер.

Однако нашлись те, кто правильно понял посыл Веры Брежневой:

«Поддерживаю всем телом и душой️ Наркотики — это большое несчастье!»

«Верочка я вас поддерживаю на все 100%. Пусть все запомнят ваши слова!» — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Брежнева вынырнула из воды в соблазнительном бикини.

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