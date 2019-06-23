«Я не рвался в это кресло»: Гаврилов рассказал о попытке нападения в Тбилиси

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, на которого пытались напасть грузинские радикалы во время Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи в Тбилиси в четверг, 20 июня, рассказал 5-tv.ru подробности конфликта.

По словам Гаврилова, вся программа была согласована грузинской стороной, а кресло спикера он выбирал не сам.

«Я не рвался в это кресло, довольно-таки потертое кресло, кстати говоря. Я готов был хоть с табуретки работать. Мы начали очень спокойно. Мы поблагодарили Грузию за гостеприимство, которое они проявили в день нашего приезда», — сказал депутат.

Также он отметил, что радикально настроенные парламентарии и СМИ начали тиражировать лживую информацию о его участии в вооруженном конфликте с Абхазией еще до приезда делегации в Тбилиси.

«За день до нашего визита лидерам оппозиционной партии Саакашвили в парламенте был заявлен откровенный фейк-ньюз с нападками на меня. Они говорили, что нельзя допускать российскую делегацию, потому что Гаврилов воевал против Грузии в Абхазии», — рассказал парламентарий.

Депутат заверил, что ни разу в жизни не брал в руки оружие и не участвовал ни в каких военных операциях. В связи с этим такие обвинения ввели его в шок, хотя перед поездкой грузинская сторона прислала Гаврилову письменные заверения о безопасности на мероприятии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не хочет, чтобы политическая обстановка отразилась на туризме.