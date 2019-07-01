Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на музыкальном фестивале

В конце июня в Великобритании состоялось главное музыкальное событие — Гластонберийский фестиваль, который ежегодно собирает около 200 тысяч человек.

На танцполе посетители фестиваля с удивлением заметили Дэвида и Викторию Бекхэм, которые отрывались на всю катушку, пишет Teleprogramma.pro. Они танцевали, дурачились и целовались почти до двух часов ночи. Поклонники хотели взять автограф у Виктории, однако Дэвид преградил путь фанатам. Он заслонил супругу спиной, чтобы никто не мешал ей веселиться.

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Посетители отметили, что Дэвид и Виктория вели себя, как настоящие подростки, не обращая внимание на публику. Пара уже отметила двадцатую годовщину свадьбы, они воспитывают троих сыновей и дочку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в сети появились снимки с отдыха четы Бекхэм на яхте Элтона Джона. Супруги проводили время в компании певца недалеко от Лазурного побережья Франции.