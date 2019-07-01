Открытая форма туберкулеза обнаружена у сотрудницы детсада в Амурской области

, 12:19 54

В дошкольном учреждении медики срочно обследовали всех контактировавших с больной, заразившихся ни среди детей, ни среди взрослых не выявлено.

Фото : РИА Новости / Игорь Зарембо

Открытая форма туберкулеза легких выявлена у сотрудницы сельского детского сада в Амурской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона, женщина была госпитализирована в середине июня. Отмечается, что за несколько месяцев до этого она проходила медицинское обследование в противотуберкулезном диспансере, но ничего подозрительного врачи не нашли. Медики считают, что заболевание развивалось стремительно и нетипично. Сейчас пациентка проходит комплексное лечение.

В сообщении местного Минздрава также говорится, что в дошкольном учреждении, где работала больная, проведена дезинфекция, все контактировавшие с заболевшей, в том числе дети, прошли детальное медицинское обследование. У всех результат исследования на туберкулез отрицательный, однако пока за ними продолжают наблюдать фтизиатры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 25 июня в городе Оха на Сахалине в водопроводе обнаружен возбудитель гепатита А. Семья из трех человек попала в больницу, выпив воду из-под крана.

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