Открытая форма туберкулеза обнаружена у сотрудницы детсада в Амурской области

Открытая форма туберкулеза легких выявлена у сотрудницы сельского детского сада в Амурской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона, женщина была госпитализирована в середине июня. Отмечается, что за несколько месяцев до этого она проходила медицинское обследование в противотуберкулезном диспансере, но ничего подозрительного врачи не нашли. Медики считают, что заболевание развивалось стремительно и нетипично. Сейчас пациентка проходит комплексное лечение.

В сообщении местного Минздрава также говорится, что в дошкольном учреждении, где работала больная, проведена дезинфекция, все контактировавшие с заболевшей, в том числе дети, прошли детальное медицинское обследование. У всех результат исследования на туберкулез отрицательный, однако пока за ними продолжают наблюдать фтизиатры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 25 июня в городе Оха на Сахалине в водопроводе обнаружен возбудитель гепатита А. Семья из трех человек попала в больницу, выпив воду из-под крана.