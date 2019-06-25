Жителей Охи, где в водопроводе был обнаружен возбудитель гепатита А, вакцинируют

, 12:23 Эфирная новость 79

В городе проводится масштабная дезинфекция системы водоснабжения, которая закончится к трем часам ночи 26 июня.

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Фото, видео : Пятый канал, Известия/ Зураб Джавахадзе

Чрезвычайная ситуация на Сахалине. В городе Оха в центральном водопроводе обнаружен возбудитель гепатита А. С признаками заболевания госпитализирована семья из трех человек. Они выпили воду из-под крана.

Опасный вирус обнаружили также в пробах, взятых в местном спортивно-оздоровительном комплексе. Сейчас там карантин. Принято решение временно закрыть все детские учреждения.

В городе, где проживает более 20 тысяч человек, началась масштабная дезинфекция системы водоснабжения.

«Система будет находится в таком состоянии до трех часов завтрашнего дня, то есть до 26 числа — до трех часов ночи», — рассказал заместитель председателя правительства сахалинской области Владимир Сидоренко.

В городе организован подвоз питьевой воды. Кроме этого, проводится санитарная обработка подъездов и подвалов жилых домов. Началась вакцинация жителей. А коммунальщикам предстоит выяснить, как опасный вирус оказался в городском водопроводе. Не исключено, что в трубы попали сточные воды из канализации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская вакцина от пяти заболеваний прошла регистрацию в Минздраве. Это первая российская пентавакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции для детей в возрасте шести месяцев.

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