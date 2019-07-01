Александра Стриженова хочет выносить ребенка для Любови Успенской

Внучка актера Олега Стриженова — Александра — жаждет стать донором яйцеклетки для будущего ребенка Любови Успенской. Сейчас между Александрой и менеджерами «королевы русского шансона» идут переговоры. Девушка утверждает, что обладает замечательными генами. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.рro.

Кандидатки на роль доноров для ребенка 65-летней Успенской должны обладать следующими качествами: красота, ум, талант, здоровье, доброта и честность. Об этом пишет сама певица в соцсетях.

Любовь Успенская сделала громкое заявление в Instagram. Исполнительница сообщила, что всерьез намерена прибегнуть к ЭКО и ей нужен донор яйцеклетки. Среди «старой гвардии» знаменитостей за последнее время успешно завели детей Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Эммануил Виторган.

«Пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом», — написала Успенская.

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32-летняя Александра Стриженова уже имеет пятерых детей. Некоторое время назад многодетная мама оказалась в центре крупного скандала. Она, будучи суррогатной матерью, не захотела отдавать ребенка заказчикам. Позже выяснилось, что девушка нарушала условия договора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская решила стать матерью.