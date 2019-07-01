Девять лет без секса! Дочь Ирины Салтыковой призналась, что ей не нужны мужчины

Дочь известных артистов Ирины и Виктора Салтыковых — Алиса призналась, что ей не нужны мужчины. По словам начинающей певицы, она способна финансово обеспечить себя сама, в свиданиях, цветах и подарках не нуждается, может сама вкрутить дома лампочку и даже постелить линолеум.

«У меня в принципе нет потребности в браке, в мужчине. Последний раз он был у меня девять лет назад. Нет ни времени, ни энергии на отношения… К тому же мне хочется партнера, а не человека, который будет относиться ко мне как к ребенку. Мужчинам со мной тяжело — не разрешаю себе помогать» , — цитирует Алису Салтыкову интернет-портал Дни.ру.

Что касается детей, то, по словам младшей Салтыковой, и это в наше время — не проблема.

«XXI век на дворе, есть куча возможностей завести ребенка без мужчины. Рожать в 19, чтобы ребенку жрать было нечего, это лучше?» — говорит 31-летняя Алиса.

Она не уверена, решится ли стать мамой, хотя детей очень любит. Певица убеждена, что дети заслуживают хорошую семью и достойного отца — такого, который «безвозмездно любит и никогда их не бросит», даже в случае развода.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Алиса Салтыкова назвала своего отца, известного музыканта Виктора Салтыкова, совершенно чужим для нее человеком.