Девять лет без секса! Дочь Ирины Салтыковой призналась, что ей не нужны мужчины

, 15:36 576

По словам Алисы Салтыковой, чужие деньги ей не нужны, лампочку вкрутить она может сама, а родить ребенка без мужа в XXI веке — не проблема.

Фото : Instagram @alyssasalt__

Дочь известных артистов Ирины и Виктора Салтыковых — Алиса призналась, что ей не нужны мужчины. По словам начинающей певицы, она способна финансово обеспечить себя сама, в свиданиях, цветах и подарках не нуждается, может сама вкрутить дома лампочку и даже постелить линолеум.

«У меня в принципе нет потребности в браке, в мужчине. Последний раз он был у меня девять лет назад. Нет ни времени, ни энергии на отношения… К тому же мне хочется партнера, а не человека, который будет относиться ко мне как к ребенку. Мужчинам со мной тяжело — не разрешаю себе помогать», — цитирует Алису Салтыкову интернет-портал Дни.ру.

Что касается детей, то, по словам младшей Салтыковой, и это в наше время — не проблема.

«XXI век на дворе, есть куча возможностей завести ребенка без мужчины. Рожать в 19, чтобы ребенку жрать было нечего, это лучше?» — говорит 31-летняя Алиса.

Она не уверена, решится ли стать мамой, хотя детей очень любит. Певица убеждена, что дети заслуживают хорошую семью и достойного отца — такого, который «безвозмездно любит и никогда их не бросит», даже в случае развода.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Алиса Салтыкова назвала своего отца, известного музыканта Виктора Салтыкова, совершенно чужим для нее человеком.

Читайте также

+26° Днём +22°
Ночью +12°
63.05
-0.03 71.40
-0.42
Гороскоп на 1 июля: Овны, не продавайте душу за пару баксов!

Последние новости

16:36
Прокуратура проводит проверку по факту пожара в заказнике «Туколонь»
16:26
«Значения не придал»: Отец петербургской школьницы, порезавшей родную мать
16:21
Скончался отец Николая Баскова
16:17
Сериал вместо театра: как россияне проводят свой досуг
16:10
Владимир Путин назначил нового посла России в Черногории
16:08
Павел Климкин объявил об уходе в «политический отпуск»

Сейчас читают

Видео: НЛО или ракета? Неопознанный летающий объект взорвался в небе над Кипром
«Одинаково любят выпить»: Лена Миро «посоветовала» Екатерине Климовой нового жениха
«Действительно плохо»: Лена Миро раскритиковала новый имидж Ляйсан Утяшевой

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге