Девять лет без секса! Дочь Ирины Салтыковой призналась, что ей не нужны мужчины

Дочь известных артистов Ирины и Виктора Салтыковых — Алиса призналась, что ей не нужны мужчины. По словам начинающей певицы, она способна финансово обеспечить себя сама, в свиданиях, цветах и подарках не нуждается, может сама вкрутить дома лампочку и даже постелить линолеум.
Что касается детей, то, по словам младшей Салтыковой, и это в наше время — не проблема.
Она не уверена, решится ли стать мамой, хотя детей очень любит. Певица убеждена, что дети заслуживают хорошую семью и достойного отца — такого, который «безвозмездно любит и никогда их не бросит», даже в случае развода.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Алиса Салтыкова назвала своего отца, известного музыканта Виктора Салтыкова, совершенно чужим для нее человеком.