«Ищу донора»: Любовь Успенская решила стать матерью

Королева русского шансона Любовь Успенская опубликовала пост в Instagram, в котором заявила, что ищет донора яйцеклетки для ЭКО. Совсем недавно певица говорила, что хочет рожать детей. Однако подписчики тогда не восприняли слова Успенской всерьез. Теперь, видимо, артистка уже не шутит.
«Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом. P. S. Интим не предлагать», — написала певица.
Также Любовь Успенская опубликовала список требований, который включает в себя шесть пунктов. Потенциальный донор должен обладать следующими качествами: красота, ум, талант, здоровье, доброта и честность. Впрочем, не так уж и много.
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Поклонники артистки были шокированы новостью певицы. Они не ожидали, что Успенская зайдет так далеко в своем решении. Фолловеры недоумевают, зачем артистке в 65 лет заводить ребенка:
«В 65-66 лет заводить малыша — это верх глупости и эгоизма. С нашей экологией, когда многие болеют, не факт, что до 20 лет его вырастите, поднимете…и чего? Ребенок сирота? Чем вы вообще думаете?»
«Кошмар! Вам внуков надо, а не детей! В 65»;
«Уважаю Вас, Любочка, но всему свое время. Поздно!»
Некоторые посоветовали обратиться в детский дом:
«В детском доме возьмите малыша».
А кто-то решил, что это просто хайп:
«Только мне кажется что это хайп? Второй Алибасов».
На комментарии фолловеров певица пока не ответила.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенскую раскритиковали за вызывающий наряд.