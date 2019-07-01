«Ищу донора»: Любовь Успенская решила стать матерью

Королева русского шансона Любовь Успенская опубликовала пост в Instagram, в котором заявила, что ищет донора яйцеклетки для ЭКО. Совсем недавно певица говорила, что хочет рожать детей. Однако подписчики тогда не восприняли слова Успенской всерьез. Теперь, видимо, артистка уже не шутит.

«Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом. P. S. Интим не предлагать», — написала певица.

Instagram @uspenskayalubov_official