Сериал вместо театра: как россияне проводят свой досуг

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Стали известны результаты исследования о времяпрепровождении российских граждан.

Фото : www.globallookpress.com

Стало известно, как предпочитает проводить свободное время большая часть россиян. В исследовании приняли участие 1616 граждан старше 18 лет, сообщают «Известия».

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Результаты эксперимента показали, что большинство респондентов привыкли коротать досуг у телевизора. 53% опрошенных смотрят фильмы и сериалы ежедневно, а еще 26% делают это как минимум раз в неделю.

Многие жители России также любят проводить свободное время с друзьями. 36% встречаются с ними каждый день, а еще 30% — раз в неделю. В гости к своим знакомым еженедельно ходит 31% участников исследования, а 33% — примерно один-два раза в месяц.

Среди самых непопулярных занятий у россиян оказалось посещение театров, музеев и концертов. 55% респондентов заявили, что никогда не ходят в музеи и театры, а 64% — не посещают концерты любимых музыкантов.

Согласно результатам опроса, проведенного «Левада-центром», 47% опрошенных никогда не заглядывают в рестораны и кафе, а 28% совсем не читают художественную литературу. 13% респондентов проводят время за чтением книг всего лишь раз в месяц и только 14% делают это ежедневно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько денег нужно россиянам для «нормальной» жизни.

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