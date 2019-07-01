Павел Климкин объявил об уходе в «политический отпуск»

, 16:08 57

Министр иностранных дел Украины анонсировал перезагрузку в своей карьере.

Фото : www.globallookpress.com

Глава МИД Украины Павел Климкин объявил об уходе в «политический отпуск», передает RT.

Заявление министра прозвучало на фоне разногласий с новым президентом страны Владимиром Зеленским. Дипломат заявил, что «внутренние дискуссии» должны ослабить Россию.

«Принял решение поехать в политический отпуск. Пришло время создать настоящую команду», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

1 июля должно состояться заседание комитета по иностранным делам Верховной рады, на котором снова обсудят отставку Климкина и назначение на пост главы МИД Украины Вадима Пристайко.

27 июня Владимир Зеленский выразил крайнее возмущение тем, что узнает о действиях своего внешнеполитического ведомства из интернета. Речь шла о российской ноте, в которой говорилось о возможностях освобождения украинских моряков.

Читайте также

+26° Днём +22°
Ночью +12°
63.05
-0.03 71.40
-0.42
Гороскоп на 1 июля: Овны, не продавайте душу за пару баксов!

Последние новости

16:36
Прокуратура проводит проверку по факту пожара в заказнике «Туколонь»
16:26
«Значения не придал»: Отец петербургской школьницы, порезавшей родную мать
16:21
Скончался отец Николая Баскова
16:17
Сериал вместо театра: как россияне проводят свой досуг
16:10
Владимир Путин назначил нового посла России в Черногории
16:08
Павел Климкин объявил об уходе в «политический отпуск»

Сейчас читают

Видео: НЛО или ракета? Неопознанный летающий объект взорвался в небе над Кипром
«Одинаково любят выпить»: Лена Миро «посоветовала» Екатерине Климовой нового жениха
«Действительно плохо»: Лена Миро раскритиковала новый имидж Ляйсан Утяшевой

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге