Глава МИД Украины Павел Климкин объявил об уходе в «политический отпуск», передает RT.
Заявление министра прозвучало на фоне разногласий с новым президентом страны Владимиром Зеленским. Дипломат заявил, что «внутренние дискуссии» должны ослабить Россию.
1 июля должно состояться заседание комитета по иностранным делам Верховной рады, на котором снова обсудят отставку Климкина и назначение на пост главы МИД Украины Вадима Пристайко.
27 июня Владимир Зеленский выразил крайнее возмущение тем, что узнает о действиях своего внешнеполитического ведомства из интернета. Речь шла о российской ноте, в которой говорилось о возможностях освобождения украинских моряков.