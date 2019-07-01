Глава МИД Украины Павел Климкин объявил об уходе в «политический отпуск», передает RT.

Заявление министра прозвучало на фоне разногласий с новым президентом страны Владимиром Зеленским. Дипломат заявил, что «внутренние дискуссии» должны ослабить Россию.

«Принял решение поехать в политический отпуск. Пришло время создать настоящую команду» , — написал Климкин на своей странице в Facebook.

1 июля должно состояться заседание комитета по иностранным делам Верховной рады, на котором снова обсудят отставку Климкина и назначение на пост главы МИД Украины Вадима Пристайко.

27 июня Владимир Зеленский выразил крайнее возмущение тем, что узнает о действиях своего внешнеполитического ведомства из интернета. Речь шла о российской ноте, в которой говорилось о возможностях освобождения украинских моряков.