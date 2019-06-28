Захарова высмеяла неразбериху между Зеленским и Климкиным строчкой из песни

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Официальный представитель МИД РФ прокомментировала в сети заявления президента Украины и главы внешнеполитического ведомства Незалежной.

Фото : Ludovic Marin/ Pool via REUTERS

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 239

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала взаимные выпады президента Украины Владимира Зеленского и главы внешнеполитического ведомства Незалежной Павла Климкина, касающиеся ответа Киева на ноту Москвы по украинским морякам.

«Как в песне: «У-е, ты не слышишь меня, я не слышу тебя. Между нами беда, как холода», — написала Мария Захарова.

Facebook

Все началось с того, что лидер Незалежной Владимир Зеленский обвинил главу украинского МИД Павла Климкина и само внешнеполитическое ведомство в самостоятельном принятии решений после того, как было отвергнуто предложение России по вопросу освобождения моряков.

«И тут не вопрос в моих личных амбициях. Я объясню, к чему это привело: к тому, что я, президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета», — отметил Владимир Зеленский.

Глава Незалежной подчеркнул, что не видел ответ Киева на ноту Москвы, так как Павел Климкин не считает нужным обсуждать с ним подобного рода вопросы.

В свою очередь руководитель внешнеполитического ведомства Украины отметил, что МИД имел все основания ответить на российскую ноту без согласования с Зеленским.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что команда Зеленского хочет перенести столицу Украины в другой город.

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