Видео: Ольга Бузова развлекается с эффектной блондинкой

Ольга Бузова за неимением мужчин переключилась на девушек, констатирует интернет-портал Дни.ру. Как пишет издание, певица на полтора дня прилетела на Лазурный берег, в французский Сен-Тропе, чтобы развлечься с подругой.

На появившихся на странице Бузовой в Instagram фото и видео, опубликованных под хештегом «миром правит любовь», артистка весело проводит время с эффектной блондинкой. Девушки, не стесняясь, позируют перед камерой, обнимаясь, целуясь и всячески кокетничая друг с дружкой.

Instagram @buzova86

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хоккеист Андрей Миронов записался на кастинг нового шоу с Ольгой Бузовой, проиграв спор коллегам из «Динамо».