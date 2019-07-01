Видео: Ольга Бузова развлекается с эффектной блондинкой

, 20:40 Видео 269

Певица отдыхает на Лазурном берегу во Франции в компании девушек.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 505

Ольга Бузова за неимением мужчин переключилась на девушек, констатирует интернет-портал Дни.ру. Как пишет издание, певица на полтора дня прилетела на Лазурный берег, в французский Сен-Тропе, чтобы развлечься с подругой.

На появившихся на странице Бузовой в Instagram фото и видео, опубликованных под хештегом «миром правит любовь», артистка весело проводит время с эффектной блондинкой. Девушки, не стесняясь, позируют перед камерой, обнимаясь, целуясь и всячески кокетничая друг с дружкой.

Instagram @buzova86

«Я бы донес на руках»: Винокур о проезде Пугачевой по перрону

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хоккеист Андрей Миронов записался на кастинг нового шоу с Ольгой Бузовой, проиграв спор коллегам из «Динамо».

Тема:
Ольга Бузова 505
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