«Я бы донес на руках»: Винокур о проезде Пугачевой по перрону

Российский и советский юморист Владимир Винокур прокомментировал поездку водителя Аллы Пугачевой по перрону, которую многие пользователи назвали возмутительной. Увидев кадры, на которых автомобиль певицы останавливается прямо у поезда, чтобы артистка сразу пересела в свой вагон, некоторые поклонники выразили негодование.
Однако, по мнению Винокура, Примадонна российской эстрады может себе позволить в некоторых случаях пользоваться особыми правами. По мнению артиста, Пугачева– великая певица, а, значит, заслуживает особого отношения. Если бы она шла по перрону пешком, то столкнулась бы с повышенным вниманием со стороны фанатов, но водитель помог ей этого избежать.
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По мнению юмориста, вся критика поведения Аллы Пугачевой исходит от злопыхателей. Сам артист с их мнением не согласен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи сети активно обсуждают якобы запрещенную поездку по перрону водителя Аллы Пугачевой.