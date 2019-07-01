«Я бы донес на руках»: Винокур о проезде Пугачевой по перрону

Российский и советский юморист Владимир Винокур прокомментировал поездку водителя Аллы Пугачевой по перрону, которую многие пользователи назвали возмутительной. Увидев кадры, на которых автомобиль певицы останавливается прямо у поезда, чтобы артистка сразу пересела в свой вагон, некоторые поклонники выразили негодование.

Однако, по мнению Винокура, Примадонна российской эстрады может себе позволить в некоторых случаях пользоваться особыми правами. По мнению артиста, Пугачева– великая певица, а, значит, заслуживает особого отношения. Если бы она шла по перрону пешком, то столкнулась бы с повышенным вниманием со стороны фанатов, но водитель помог ей этого избежать.

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«Во-первых, это Алла Пугачева. Во-вторых, человек, в общем-то, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию? <.> А что, он ехал со скоростью, давил людей? Он подвез великую певицу к вагону и уехал. Она это заслужила своей жизнью», — подчеркнул Винокур.

По мнению юмориста, вся критика поведения Аллы Пугачевой исходит от злопыхателей. Сам артист с их мнением не согласен.

«Комментарии — это не от тех, кто преклоняется перед великой певицей, перед ее талантом, перед ней как человеком. Это злопыхатели. Это не так уж много их. <.> Если рассмотреть, кто шумит, их не так уж много. Надо прощать такие вещи людям, которых надо прощать. Я бы ее донес на руках», — поделился Винокур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи сети активно обсуждают якобы запрещенную поездку по перрону водителя Аллы Пугачевой.