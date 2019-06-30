Хоккеист Миронов проспорил друзьям и подал заявку на шоу с Бузовой

Хоккеист Миронов опубликовал в Instagram пост, в котором поведал, что отправил заявку на кастинг нового шоу с Ольгой Бузовой, и получил шквал негативных комментариев.
Поклонники спортсмена возмутились, что вместо тренировок он выбрал пиар на телевидении. Также многим не понравилась и кандидатура Ольги Бузовой, за сердце которой, по правилам шоу, должны бороться молодые люди.
«Бузова — это разложение интеллекта, Пожалуйста, играй в хоккей!»
«Ну, нет, только не к Бузовой! Андрей, вы хороший и умный парень, нафиг оно вам надо? Устраивайте свой кастинг, к вам очередь от Москвы до Хабаровска выстроится!»
«Зачем тебе это? Ты же замечательный хоккеист», — написали поклонники.
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Чуть позже хоккеист разместил еще один пост, где объяснил, что подал заявку на кастинг, так как проспорил коллегам из офиса «Динамо». Кроме этого Миронов опроверг свое участие в программе, объяснив это тем, что не променяет подготовку к сборам на проект.
Поклонники в комментарии под новой публикацией «с облечением вздохнули». Неизвестно, как отреагирует Ольга Бузова на то, что Миронов не придет на шоу. Под предыдущем постом спортсмена певица поставила смайлики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Бузовой не оценили ее телодвижений в купальнике.