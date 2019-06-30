Хоккеист Миронов проспорил друзьям и подал заявку на шоу с Бузовой

Хоккеист Миронов опубликовал в Instagram пост, в котором поведал, что отправил заявку на кастинг нового шоу с Ольгой Бузовой, и получил шквал негативных комментариев.

Instagram @andreymironov

Поклонники спортсмена возмутились, что вместо тренировок он выбрал пиар на телевидении. Также многим не понравилась и кандидатура Ольги Бузовой, за сердце которой, по правилам шоу, должны бороться молодые люди.

«Бузова — это разложение интеллекта, Пожалуйста, играй в хоккей!»

«Ну, нет, только не к Бузовой! Андрей, вы хороший и умный парень, нафиг оно вам надо? Устраивайте свой кастинг, к вам очередь от Москвы до Хабаровска выстроится!»

«Зачем тебе это? Ты же замечательный хоккеист», — написали поклонники.

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Чуть позже хоккеист разместил еще один пост, где объяснил, что подал заявку на кастинг, так как проспорил коллегам из офиса «Динамо». Кроме этого Миронов опроверг свое участие в программе, объяснив это тем, что не променяет подготовку к сборам на проект.

«У нас был спор с ребятами из офиса „Динамо“, который я проиграл, именно поэтому мне нужно было подать заявку. Пожалуйста, давайте перестанем судить человека по тому, чего вы не знаете, ведь вам дают увидеть лишь малую часть того, что на самом деле происходит в жизни!» — написал он.

Instagram @andreymironov

Поклонники в комментарии под новой публикацией «с облечением вздохнули». Неизвестно, как отреагирует Ольга Бузова на то, что Миронов не придет на шоу. Под предыдущем постом спортсмена певица поставила смайлики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Бузовой не оценили ее телодвижений в купальнике.