Солнечное затмение: что можно и нельзя делать 2 июля?

Жители Земли, во вторник, 2 июля, смогут наблюдать астрономическое явление, которое окутано самыми мистическими верованиями и домыслами — полное солнечное затмение. 5-tv.ru узнал, на что стоит обратить внимание в этот непростой день.

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Несмотря на то, что большинство поверий, связанных с солнечным затмением, не находят подтверждения в жизни, часть из устоявшихся мнений верна. Например, астрономическое явление действительно может влиять на психоэмоциональное настроение некоторых людей. Поэтому если вы склонны к бурным эмоциональным реакциям — постарайтесь 2 июля не накручивать себя и провести день в максимально расслабленной обстановке. Ввязываться в споры, выяснять отношения или позволять еще каким-нибудь образом втягивать себя в конфликтную ситуацию сегодня категорически нельзя.

Кроме того, по мнению некоторых врачей, затмение Солнца может негативно сказываться на биоритмах людей и животных. Поэтому заранее будьте готовы к тому, что могут появиться проблемы со сном — возможно, вам будет трудно заснуть или вы встанете слишком рано. Главное — помнить, что это носит временный характер.

А вот что действительно стоит сделать в день полного солнечного затмения — так это великое свершение. С точки зрения астрологии, такое астрономическое явление — это период, когда многое как бы «обнуляется», появляется возможность что-либо изменить или начать жизнь с чистого листа. Если вы давно хотели сменить работу, переехать или признаться объекту своих воздыханий в чувствах — сейчас самое время.

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