Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля

Первая июльская неделя станет для многих непростой — будет сложно приять мнение собеседника, а свою позицию захочется отстаивать как никогда. Астролог Сергей Седашёв специально для читателей 5-tv.ru составил астрологический прогноз, который поможет пережить этот сложный период с минимальными потерями.

Овен — гороскоп на неделю

На предстоящей неделе у Овнов может наблюдаться нервозность, повышенная раздражительность и агрессивность. Это неблагоприятный период для решения проблем в отношениях. Представителям знака захочется подавлять партнера и настаивать на своем мнении. Лучше провести неделю, не беспокоя ближних и не затевая важных переговоров.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит гармоничная неделя — их чувства и ум будут находиться в согласии. Дела будут даваться легко — даже те, на которые вы не рискнули бы замахнуться раньше. Не теряйте времени — действуйте!

Близнецы — гороскоп на неделю

Непростой будет неделя для Близнецов. Может появиться некоторая нервозность, будет непросто сосредоточиться. Звезды советуют составить четкий план, в котором будут отмечены приоритетные задачи. Следуйте этому плану — и неприятности минуют вас стороной.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам будет очень легко понять себя — сейчас Солнце находится в их знаке, а к началу следующей недели в созвездие войдет и Луна. Представители знака почувствуют собственную глубину и внутреннюю поддержку. Период идеально подходит для определения с долгосрочными планами.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит гармоничная неделя, связанная с мыслительной активностью и постепенным повышением энергетического уровня. Вы будете находить интересные решения и сможете активно их отстаивать. Это даст вам преимущество во всякого рода спорах, дебатах или публичных выступлениях. Также неделя хороша для умственной работы.

Дева — гороскоп на неделю

Гармоничной неделя будет для Дев. Им будет присуща удовлетворенность и уравновешенность, которые позволят строить долгосрочные планы и справляться с текущими задачами. Вы можете воспользоваться энергиями недели для того, чтобы многое успеть или взяться за выполнение сложных задач.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя во многом будет напряженной. Вы можете испытывать противоречия между поверхностным общением и глубиной чувств. Дайте себе время задуматься о своих чувствах и о том, не приходится ли вам прятать и подавлять их ради стереотипов, принятых в обществе.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы на грядущей неделе будут находиться в хорошем эмоциональном равновесии и испытают ощущение внутренней силы и способности справляться с неприятностями. В этом позитивном состоянии Скорпионы могут лучше понять себя и определиться с приоритетами. Однако ненужных споров и поверхностной болтовни лучше избегать.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам будет удаваться точно и успешно выражать свои идеи, находить сторонников и завоевывать их симпатии. Воспользуйтесь этим, чтобы через общение с окружающими создать вокруг себя круг людей, которые будут поддерживать ваши идеи. Так вы сильно приблизитесь к их реализации.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов сильно напряженная неделя. Вы испытываете разлад в сознании и в чувствах. Сложно сосредоточиться и действовать, достигая практических результатов. Возможны конфликты, споры, обиды и недопонимания. На этой неделе лучше не ставьте перед собой очень сложных задач и, по возможности, не стройте большие планы.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя скорее напряженная. Она может быть связана со спорами или с тем, что вас плохо понимают окружающие. Вы пытаетесь донести свои мысли, но их либо игнорируют, либо принимают в штыки. Пока будет лучше сосредоточиться на внутреннем осмыслении ваших идей. Общение не обещает позитивных результатов.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы на предстоящей неделе смогут необыкновенно хорошо осознать свои эмоциональные потребности и донести их до окружающих. Внутренний покой и гармония будут способствовать и внешним делам и достижениям. Вы сможете сильно продвинуться там, где уже долгое время буксовали. Воспользуйтесь энергиями предстоящей недели, чтобы выполнить важные для вас задачи. Лучше запланируйте их заранее, в спокойной обстановке, прислушиваясь к своему сердцу и интуиции.

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