Известная поп-исполнительница Светлана Лобода заинтриговала поклонников своими постами в Instagram. Сначала певица опубликовала фотографию, где запечатлена в компании загадочного мужчины, а вскоре после этого выложила видео, на котором ловит свадебный букет на свадьбе сестры.
Публикации светской львицы породили массу слухов и домыслов на просторах сети. Поклонники начали гадать, кто стал избранником артистки. Поскольку на снимке, который разместила теледива на своей странице Instagram, лицо мужчины не видно, фолловеры обратили внимание на его татуировку — по мнению некоторых пользователей, по ней можно распознать возлюбленного Лободы.
«Тилль Линдеманн — кто еще? Тату на руке — все прозрачно».
«Может, это и не татуха на руке, а просто нарисовали для создания интриги».
«Ну это не Линдеман — это точно, видно сразу», — делились предположениями подписчики.
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Другие фанаты, прежде всего, обратили внимание на фотографию, на которой исполнительница запечатлена со свадебным букетом. Некоторые решили, что певица на снимке выглядит счастливой, а, значит, мечтает о замужестве.
«Такой нежный взгляд».
«Холодными ночами теперь не одна под небесами».
«Все мечты скоро сбудутся», — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты в восторге от сестры Лободы в свадебном платье.