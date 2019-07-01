Известная поп-исполнительница Светлана Лобода заинтриговала поклонников своими постами в Instagram. Сначала певица опубликовала фотографию, где запечатлена в компании загадочного мужчины, а вскоре после этого выложила видео, на котором ловит свадебный букет на свадьбе сестры.

Публикации светской львицы породили массу слухов и домыслов на просторах сети. Поклонники начали гадать, кто стал избранником артистки. Поскольку на снимке, который разместила теледива на своей странице Instagram, лицо мужчины не видно, фолловеры обратили внимание на его татуировку — по мнению некоторых пользователей, по ней можно распознать возлюбленного Лободы.

Instagram @lobodaofficial

«Тилль Линдеманн — кто еще? Тату на руке — все прозрачно».