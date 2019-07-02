Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

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Депутат Владимир Арьев уверен, что в недавнем конфликте с главой украинского МИД президент Незалежной, мягко говоря, был неправ.

Фото : www.globallookpress.com

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев публично назвал главу своей страны невеждой. Заявление прозвучало, когда Арьев комментировал конфликт между Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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Разногласия у политиков вызвал ответ на ноту протеста российского МИД по ситуации с арестованными украинскими моряками. Глава внешнеполитического ведомства Украины озвучил официальную позицию, не проведя согласования с Зеленским.

«Мы видим позицию государственника в виде министра Климкина, который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать», — оценил произошедшее Арьев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за данного инцидента Владимир Зеленский даже написал официальное письмо премьер-министру Украины, в котором потребовал призвать Климкина к дисциплинарной ответственности.

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