Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев публично назвал главу своей страны невеждой. Заявление прозвучало, когда Арьев комментировал конфликт между Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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Разногласия у политиков вызвал ответ на ноту протеста российского МИД по ситуации с арестованными украинскими моряками. Глава внешнеполитического ведомства Украины озвучил официальную позицию, не проведя согласования с Зеленским.

«Мы видим позицию государственника в виде министра Климкина, который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать», — оценил произошедшее Арьев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за данного инцидента Владимир Зеленский даже написал официальное письмо премьер-министру Украины, в котором потребовал призвать Климкина к дисциплинарной ответственности.