Зеленский потребовал наказать главу МИД Украины Климкина

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Вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности главы внешнеполитического ведомства Украины президент поставил в своем письме к премьер-министру.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором поставил вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина. Такое решение глава государства принял после того, как украинский МИД не проинформировал его о ноте Москвы по морякам Незалежной. Об этом сообщает ФАН.

«Считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать», —заявил Зеленский.

Глава администрации президента Андрей Богдан, в свою очередь, напомнил, что руководитель МИД Незалежной обязан оповещать Зеленского о происходящих событиях, поскольку внешнюю политику государства определяет именно президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла неразбериху между Владимиром Зеленским и Павлом Климкиным. Президент Украины обвинил главу МИД Незалежной и само внешнеполитическое ведомство в самостоятельном принятии решений после того, как было отвергнуто предложение России по вопросу освобождения моряков. А Климкин, в свою очередь, отметил, что МИД имел все основания ответить на российскую ноту без согласования с Зеленским.

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