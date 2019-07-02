Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Рыбы, да вы счастливчики! Львы, позвольте себе подростковый роман. Близнецы, кому-то из вас сегодня захочется «отойти в сторону» и посмотреть, что вы из себя представляете вне романтических отношений.

Овен — гороскоп на сегодня, 02 июля

Эй, Овны, что вы думаете о переменах? Вы упираетесь до последнего или с легкостью соглашаетесь на что-то новое? Оказавшись в гуще хаоса, выберите путь трансформации Вы обнаружите, что жизнь предлагает вам много вещей, за которые вы должны быть благодарны.

Космический совет: не сопротивляйтесь переменам.

Телец — гороскоп на сегодня, 02 июля

Путь к величию расчищен — ловите момент, Тельцы! У вас есть все, чтобы придать мечте осязаемые формы. Могут возникнуть некоторые проблемы со сном, но их легко решить чашкой ромашкового чая. В самом крайнем случае, положите под подушку аметист. Говорят, это помогает.

Космический совет: ловите момент — у вас есть все для воплощения мечты.

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Близнецы — гороскоп на сегодня, 02 июля

Близнецы, кому-то из вас сегодня захочется «отойти в сторону» и посмотреть, что вы из себя представляете вне романтических отношений. Помните — нет ничего криминального в том, чтобы провести немного времени в одиночестве. Но делайте это только в том случае, если для такого шага действительно есть причина. И не забудьте подробно объяснить второй половине, что и зачем вы делаете. Вы уже слишком взрослые, чтобы не заботиться о сердцах друг друга.

Космический совет: побудьте наедине с собой, если чувствуете такую потребность.

Рак — гороскоп на сегодня, 02 июля

Что-то вы слишком долго уклонялись от ухода за своим внутренним миром, Раки. А ведь то, чему вы так отчаянно сопротивляетесь, остается на месте. Проведите время наедине с собой. Даже если у вас сегодня очень плотный график. Лучше отказаться от каких-то незначительных дел, но выкроить пару часов на себя.

Космический совет: проведите время наедине с собой.

Лев — гороскоп на сегодня, 02 июля

Как насчет любви, Львы? Как насчет откровенных разговоров при свете звезд? Всем нам нужен роман как у подростков — независимо от того, сколько нам лет. Звезды советуют: будьте самой невероятной версией себя в присутствии своего особенного человека. А если вы еще не сказали те самые три заветных слова — сегодня самое время.

Космический совет: позвольте себе окунуться в подростковые страсти.

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Дева — гороскоп на сегодня, 02 июля

Конфетно-букетный период пройдет, но что останется после него? Вещи становятся очень реальными. Сделайте правильный выбор на этот раз. Выберите партнера, который покажет вам свою готовность поддержать вас через действия и слова. Вселенная предлагает вам испытать эту любовь раз в жизни.

Космический совет: сделайте правильный выбор на этот раз.

Весы — гороскоп на сегодня, 02 июля

Принцессы не плачут из-за нищих, Весы. Ваш роман становится односторонним. Чему научил вас этот этап в вашей жизни? Важности любви к себе. Если вы играете роль «целителя» во всех ваших отношениях, сделайте шаг назад и пересмотрите свое поведение.

Космический совет: научитесь любить себя.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 02 июля

Следите за тем, чтобы не причинить боль другому. Следите за тем, чтобы не произносить резкие слова. Выйдите из зоны конфликта и снова подойдите к ситуации, когда вы чувствуете себя более спокойным. Определенная степень отрешенности поможет вам подняться над штормом, который вы испытываете на личном фронте.

Космический совет: выдохните и сосчитайте до 10.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 02 июля

Стрельцы, между вами и вашим партнером существует глубокое эмоциональное и духовное понимание, которое выходит за рамки слов. Продолжайте поддерживать друг друга в этом путешествии и оставляйте место для роста. Для некоторых из вас химия, которую вы испытываете, является чисто творческой.

Космический совет: продолжайте поддерживать свою вторую половину.

Козерог — гороскоп на сегодня, 02 июля

Временное расставание с любимым может случиться у некоторых из вас, Козероги. Но это и к лучшему — издалека всегда проще оценить ситуацию. Возможно, это поможет здраво взглянуть на происходящее и покончить с токсичными отношениями. Космический совет: не расстраивайтесь из-за расставаний.

Водолей — гороскоп на сегодня, 02 июля

Цитата Тейлора Дженкинса Рейд станет мантрой дня для Водолеев: «Люди думают, что близость связана с сексом. Но близость — это правда. Когда ты понимаешь, что можешь сказать кому-то правду, когда ты можешь показать себя им, когда ты стоишь перед ними голыми и их ответ „ты в безопасности со мной“ — это близость».

Космический совет: не бойтесь сказать правду близким.

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Рыбы — гороскоп сегодня, 02 июля

Рыбы, да вы счастливчики! Сегодня вы именно там, где вам стоит быть — творите, все получится! Может, у вас и нет возможности улететь на Карибы — но точно есть возможность устроить карибскую вечеринку прямо у себя дома!

Космический совет: творите, у вас все получится!

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