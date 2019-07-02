Трое шахтеров погибли в Польше в результате землетрясения

Землятресение на юге Польши, произошедшее вечером в понедельник, 1 июля, унесло жизни троих горняков, еще шестеро госпитализированы. Подземный толчок силой почти в три балла обрушил один из тоннелей местной шахты. Это произошло в самый разгар дневной смены.

Только трое смогли выбраться на поверхность самостоятельно, остальным потребовалась помощь спасателей. Пострадавших на вертолетах срочно отправили в больницу, известно, что их жизни ничего не угрожает. Все работы на шахте пока приостановлены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что горящие торфяники в Латвии угрожают территории России.