Трое шахтеров погибли в Польше в результате землетрясения

, 9:09 Эфирная новость 70

Шесть горняков были госпитализированы.

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Фото, видео : Пятый канал

Землятресение на юге Польши, произошедшее вечером в понедельник, 1 июля, унесло жизни троих горняков, еще шестеро госпитализированы. Подземный толчок силой почти в три балла обрушил один из тоннелей местной шахты. Это произошло в самый разгар дневной смены.

Только трое смогли выбраться на поверхность самостоятельно, остальным потребовалась помощь спасателей. Пострадавших на вертолетах срочно отправили в больницу, известно, что их жизни ничего не угрожает. Все работы на шахте пока приостановлены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что горящие торфяники в Латвии угрожают территории России.

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