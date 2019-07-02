«Идеальная женщина»: Кучера удивился отсутствию «беременных закидонов» у жены

Оскар Кучера, готовящийся стать отцом в пятый раз, удивился отсутствию так называемых «беременных закидонов» у своей супруги Юлии. На своей странице в Instagram 44-летний актер опубликовал пост, в котором отметил, что его жена идеальная женщина и за весь срок ее беременности он ни разу не наблюдал подобного.

«Она ни разу не хотела понюхать бетон после дождя или заесть клубничное варенье хумусом. Она не просила меня потрогать снег летом и вообще практически не интересовалась возможностью лизнуть рельсы поезда дальнего следования. И пока я развожу руками, мои друзья рассказывают настоящие небылицы про их женщин», — пишет Оскар Кучера.

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По словам актера, в определенный момент он и вовсе решил, что все эти «приколы» лишь выдумки.

«Если честно, я в один момент вообще решил, что это все выдумки. Я даже начинаю чувствовать себя каким-то неполноценным мужем, раз ни разу не выполнил беременный каприз… Женщины, дорогие, с вами все эти приколы действительно случаются или они все-таки преувеличены?» — вопрошает Оскар Кучера.

Instagram @oskarkuchera

Подписчики актера наперебой начали делиться с ним в комментариях своими историями. Стоит отметить, что их мнения разделились примерно поровну.

«Преувеличены, однозначно!»

«Все женщины разные и беременности могут проходить по-разному».

«Закидоны обычно, когда не хватает внимания», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кучера рассказал о страхах в отпуске.