29 и 30 июня в петербургском Экспофоруме прошел юбилейный «Старкон». За 20 лет фестиваль вышел далеко за рамки костюмированной вечеринки. Сейчас это площадка для творческой реализации не только гиков и любителей комиксов, но и ученых. По словам организаторов, «Старкон» — это способ донести образование через развлекательную индустрию: через игры, через комиксы, через постановки. Здесь гармонично сочетаются лекционные и игровые зоны, а также можно встретить практически любых героев. Однако, чтобы выиграть конкурсы косплеев, нужно очень постараться. — рассказывает Игорь Пылаев, генеральный директор фестиваля «Старкон».

«Весь фестиваль состоит из уникального контента, который не повторяется. Участники, которые делают костюмы, никогда не приходят в одних и тех же костюмах. Это и разные шоу на разных сценах, которые мы каждый раз по-новому оформляет от форума до технического обеспечения. Постоянно увеличивается количество людей на одно конкурсное место. У нас в этом году порядка 4 человек на одно конкурсное место. Всего 200 мест. И мы делаем все, чтобы конкурс начинался заранее для них».

Подготовка к конкурсу начинается еще до нового года. Организаторы держат высокую планку для участников.