Фото: Ксению Собчак раскритиковали за любовь к пластике

Известная российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое вызвало противоречивые мнения у подписчиков. Если одни, как и прежде, оставили под публикацией множество комплиментов и выразили восхищение красотой светской львицы, то другие раскритиковали внешность звезды в пух и прах, пишет Утро.ру.

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Подписчики отметили, что в свои 37 лет теледива выглядит гораздо старше, а все потому что слишком часто делает пластические процедуры. Фанаты считают, что Собчак сгубила свою красоту уколами ботокса, и теперь даже с ярким макияжем выглядит вовсе не привлекательно. В своих комментариях поклонники не стали подбирать вежливых выражений и высказали все, что думают.

«Сколько этот крокодил сделал пластики!»

«Ужасное фото!»

«Этюд под названием: Размазанное, лохматое чудо в халате?»

«Старая мымра».

«Ужасный макияж!»

«Сколько ботокса!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Собчак сделала пластическую операцию.