Не узнать! Сати Казанова озадачила фанатов, «накачав» огромные губы — видео

, 12:10 Видео 378

Певица изменила свою внешность, чтобы спародировать гламурных девушек, использующих ботокс.

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Фото, видео : Instagram @satikazanova

Известная российская певица Сати Казанова решила попробовать себя в роли гламурной дивы. Она опубликовала в Instagram несколько видео, на которых обращалась к поклонникам с огромными «накаченными» губами. Фанаты выразили удивление от такого «преображения», однако вскоре выяснилось — артистка всего лишь использовала приложение, которое автоматически увеличило ей губы.

Супруг Сати Казановой — Стефано Тиоццо — заявил звезде, что она «выглядит, как больная». В общественном опросе, который провела Сати в Instagram, поклонники полностью поддержали ее мужа. Лишь 5% отдали свой голос за то, что знаменитости идут ее новые черты лица. Об этом сообщает сайт 7days.ru.

Однако певицу, судя по всему, настолько раззадорило первое видео с пухлыми губами, что она сняла новый ролик.

«Привет, лапули. Вы согласны, что шляпа — это очень важная деталь женского гардероба? Шляпа и губы!» — говорит в сторис Сати, пародируя гламурных див.

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Фанаты счастливы, что Сати Казанова не провела подобный эксперимент со внешностью в реальности. Ведь певица славится своей естественной красотой. Недавно исполнительница заявила, что планирует отказаться даже от каких-либо «инъекций красоты». Знаменитость решила, что гораздо эффективнее и полезнее будут гимнастика и массаж лица.

Ранее Сати Казанова рассказала, что хочет родить ребенка своему мужу-итальянцу. 36-летняя звезда решила подойти к этому вопросу со всей серьезностью и обратилась за советами к своим умудренным опытом подписчицам.

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