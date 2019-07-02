«Солнечные»: Хмельницкая с молодым бойфрендом отдыхает в Испании

, 23:00 Фото 47

Актриса не устает делиться с подписчиками в сети счастливыми фотографиями с отпуска.

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Фото, видео : Instagram @alxmel

Актриса Алена Хмельницкая отдыхает с возлюбленным Александром Синюшиным в Испании. Артистка не устает делиться с подписчиками в Instagram счастливыми фотографиями.

Недавно Хмельницкая выложила снимок, где они с Александром позируют в ресторане.

«С Сашкой в ромашках», — подписала фото актриса, имея в виду цветочный принт на своем сарафане.

Instagram @alxmel

Поклонники пришли в восторг от снимка. Больше всего фолловеров порадовал отдохнувший, счастливый вид пары. Они оставили Хмельницкой и ее спутнику множество комплиментов:

«Какие вы солнечные, настоящие!»

«Обалденная пара! Очень гармонично смотритесь и дополняете друг друга! Прекрасны оба! Счастья вам, счастья и еще раз счастья!»

«Счастье так и прет», — написали юзеры.

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Избранник Алены Хмельницкой Александр Синюшин младше актрисы на 12 лет. Они познакомились в компании общих друзей, когда Хмельницкая уже была в разводе с Тиграном Кеосаяном. Поначалу актриса скрывала свой новый роман, но сейчас с удовольствием делится с подписчиками своим счастьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как экс-звезда Comedy Woman отпраздновала 14-ю годовщину свадьбы.

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