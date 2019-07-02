«Спорт, секс и чувство юмора»: Экс-звезда Comedy Woman о счастливом браке

2 июля Елена Борщева — бывшая участница Comedy Woman — и ее супруг Валерий празднуют 14-ю годовщину свадьбы. Юмористка поделилась радостной новостью с поклонниками в Instagram.
Супруг телезвезды — Валерий Юшкевич — настоящий мужчина мечты. Мускулистый красавец на фото, наверняка, разбил не одно женское сердечко, объявляя, что давно женат, говорят пользователи сети.
За это время между супругами, по словам самой артистки, бывало разное: ссоры, рутина, усталость друг от друга и даже расставания. Однако на протяжении стольких лет семейной паре удавалось сохранить взаимные любовь и уважение.
Фанаты комедийной актрисы выразили восторг от фото семейной пары и принялись поздравлять юмористку.
«Ленчик, от всей души поздравляю вас с агатовой свадьбой»;
«Пусть в Вашем доме живет счастье!»
«Долгие годы любви вам!» — пишут поклонники.
Елена Борщева подарила супругу двух дочек — Марту и Уму. Недавно они всей семьей приняли участие в съемках телепередачи на федеральном канале. Там комедийная актриса поговорила с ведущей Еленой Малышевой об ЭКО и проблемах бесплодия.
Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники обеспокоены худобой Екатерины Варнавы из Comedy Woman.