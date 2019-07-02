«Спорт, секс и чувство юмора»: Экс-звезда Comedy Woman о счастливом браке

, 20:47 Фото 940

Елена Борщева выложила сексуальное фото мужа по случаю празднования 14-й годовщины свадьбы.

Фото : Instagram @lenaborshcheva

2 июля Елена Борщева — бывшая участница Comedy Woman — и ее супруг Валерий празднуют 14-ю годовщину свадьбы. Юмористка поделилась радостной новостью с поклонниками в Instagram.

Супруг телезвезды — Валерий Юшкевич — настоящий мужчина мечты. Мускулистый красавец на фото, наверняка, разбил не одно женское сердечко, объявляя, что давно женат, говорят пользователи сети.

«14 лет назад я сказала ему „да“!» пишет Борщева.

Instagram @lenaborshcheva

За это время между супругами, по словам самой артистки, бывало разное: ссоры, рутина, усталость друг от друга и даже расставания. Однако на протяжении стольких лет семейной паре удавалось сохранить взаимные любовь и уважение.

«Многие спрашивают наш рецепт? Ловите: спорт, секс и чувство юмора!» — заявляет Елена Борщева.

Фанаты комедийной актрисы выразили восторг от фото семейной пары и принялись поздравлять юмористку.

«Ленчик, от всей души поздравляю вас с агатовой свадьбой»;

«Пусть в Вашем доме живет счастье!»

«Долгие годы любви вам!» — пишут поклонники.

Елена Борщева подарила супругу двух дочек — Марту и Уму. Недавно они всей семьей приняли участие в съемках телепередачи на федеральном канале. Там комедийная актриса поговорила с ведущей Еленой Малышевой об ЭКО и проблемах бесплодия.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники обеспокоены худобой Екатерины Варнавы из Comedy Woman.

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