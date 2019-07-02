Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачеву на вокзале в Риге

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле не появилась на вокзале в Риге, куда вместе с мужем и детьми приехала Алла Пугачева, сообщает Teleprogramma.pro. Почему артистка не встретила свою давнюю подругу, неизвестно, однако, по информации издания, Примадонне российской эстрады вместе с семьей пришлось добираться до особняка в Юрмале самостоятельно.

Отмечается, что с 18 по 21 июля в Юрмале пройдет музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву», организацией которого занимается латвийская певица. Мероприятие посетят многие известные исполнители, среди которых два года назад была и Пугачева. На этот раз присутствие российской артистки на фестивале под вопросом. Примет ли Пугачева участие в концерте, пока не известно, пишет Газета.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи сети активно обсуждают якобы запрещенную поездку по перрону водителя Аллы Пугачевой. В сети появилось видео, на котором автомобиль певицы останавливается прямо у поезда для того, чтобы артистка могла тут же пересесть в вагон.