Огонь! Актриса Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте в компании прекрасных незнакомцев

Известная российская актриса Эвелина Бледанс сейчас находится на кинофестивале «Алые паруса Артека» в Ялте, который проходит с 1 по 9 июля. Однако зря времени артистка не теряет. 2 июля актриса опубликовала в Instagram жаркое фото, на котором запечатлена в компании трех полуголых подкаченных мужчин. Двое из них демонстрирует свой голый торс и пресс с кубиками.

«Вечером красная дорожка кинофестиваля „Алые паруса Артека“ а пока — новое крутое место на пляже гостиницы Ялта-Интурист», — подписала снимок Бледанс, однако не уточнила, что за горячие парни находятся рядом с ней.

Instagram @bledans