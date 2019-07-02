Огонь! Актриса Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте в компании прекрасных незнакомцев

, 19:49 Фото 679

Актриса сейчас находится в Ялте на кинофестивале, а в перерывах делится с подписчиками горячими фотографиями.

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Фото, видео : Instagram @bledans

Известная российская актриса Эвелина Бледанс сейчас находится на кинофестивале «Алые паруса Артека» в Ялте, который проходит с 1 по 9 июля. Однако зря времени артистка не теряет. 2 июля актриса опубликовала в Instagram жаркое фото, на котором запечатлена в компании трех полуголых подкаченных мужчин. Двое из них демонстрирует свой голый торс и пресс с кубиками.

«Вечером красная дорожка кинофестиваля „Алые паруса Артека“ а пока — новое крутое место на пляже гостиницы Ялта-Интурист»— подписала снимок Бледанс, однако не уточнила, что за горячие парни находятся рядом с ней.

Instagram @bledans

Подписчики актрисы по достоинству оценили снимок, опубликованный актрисой, и оставили комментарии:

«Какие мачо!»

«Мужички-то облепили, Эвелина, красота»;

«Похожа на кошку соседей, облепленную котами»;

«Так вот откуда черпаете энергию, вдохновение и шарм Эва».

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Многие из фолловеров не скрыли, что хотели бы оказаться на месте актрисы. Однако кто эти красавчики, Бледанс так и не раскрыла. Поэтому подписчикам пока остается только гадать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в сети изумились «пошлости» нового снимка Эвелины Бледанс.

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