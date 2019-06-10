Актрису Эвелину Бледанс подписчики раскритиковали за фото в Instagram. На снимке она запечатлена в боди телесного цвета, под которым, как успели заметить фолловеры, совершенно отсутствует нижнее белье.

Артистка подписала пост словами «Мое утро» и спросила у фанатов, есть ли у них такой предмет гардероба. На что получила множество негативных комментариев:

«Совсем умом тронулась, ты бы еще голая позировала!»

«Поза ужасная, фигура еще хуже»;

«На куру похожа здесь. Вам не идет».

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Однако нашлись и те, кому Эвелина Бледанс в этом образе приглянулась, ее осыпали комплиментами:

«Ого! Вот это фигурка! Очень сексуальная»;

«Всем бы так выглядеть! Молодец!»

«Хороша! Просто юбочку забыла надеть», — написали поклонники актрисы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Эвелина Бледанс шокировала поклонников новым дерзким образом.