Генпрокурор РФ обратил внимание на коррупцию в сфере видеофиксации ПДД

, 23:11 Эфирная новость 10

Юрий Чайка подчеркнул, что дорожные камеры давно превратились в источник доходов региональных чиновников и бизнесменов.

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Фото, видео : ТАСС / Виталий Невар, Пятый канал

Генпрокурор РФ Юрий Чайка потребовал проверить работу систем видеофиксации нарушений ПДД. По его словам, камеры, которые изначально устанавливались для снижения аварийности, превратились в источник доходов региональных чиновников и бизнесменов. По данным надзорного ведомства, коррупционная составляющая присутствует и в дорожном строительстве. Бюджетные деньги, выделенные на ремонт и инфраструктуру, зачастую используются неэффективно или вовсе расхищаются.

«Первоочередные усилия направьте на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранность и законность расходования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог. В этой связи, главному управлению по надзору исполнения федерального законодательства с привлечением университета прокуратуры, других заинтересованных подразделений подготовить указание об усилении прокурорского надзора в рассматриваемой сфере», — дал поручение Чайка. 

По данным Генпрокуратуры, только за последние два года на российских дорогах произошло четыре с половиной миллиона аварий. 37 тысяч человек погибли. По словам прокуроров, часто ДТП совершаются по вине начинающих водителей. В 20 регионах страны проведены надзорные проверки в автошколах. Почти везде программы обучения не соответствуют требованиям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин призвал перестать скрывать дорожные камеры от российских автолюбителей.

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