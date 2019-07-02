Российские СИЗО ждет революционная реформа. В ответ на поручение Владимира Путина в Федеральной службе исполнения наказаний разработали план гуманизации условий содержания. Если хотя бы часть из них будет реализована, жизнь российских заключенных и работа правоохранителей станет легче.

Начальников СИЗО хотят наделить правом отказывать в приеме заключенных сверх лимита. А суды обяжут учитывать загруженность ближайших изоляторов при выборе меры пресечения.

Чтобы в целом сократить количество задержанных, предлагают не арестовывать женщин с детьми до трех лет, беременных и инвалидов, если они не совершили особо тяжкого преступления. Тех, кому грозит меньше пяти лет, тоже планируют не заключать под стражу.

Для иностранных граждан, совершивших правонарушения в России, разработана новая мера наказания. Вместо содержания в СИЗО — депортация и запрет повторного въезда в нашу страну.

Сегодня в российских изоляторах содержатся больше ста тысяч человек. Размер санитарной площади на одного заключенного в некоторых регионах почти в два раза ниже нормы: два с лишним метра вместо четырех.

«К сожалению, существует проблема перенаселенности СИЗО, перелимита так называемого. В некоторых регионах такой проблемы нет, а в некоторых она существует. Мы разработали комплекс мер, которые позволят сократить население в СИЗО», — заявил Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Предложения согласованы с советом по правам человека и направлены президенту.