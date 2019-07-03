В Петербурге почти закончились белые ночи. А вместе с ними — и лето — шутят жители. Этим вечером Севрную столицу накрыл мощный ливень с градом.

Дороги затопило. На съезде с Володарского моста разлилась настоящая река — машины буквально плыли вдоль набережной Невы.

Прогнозы синоптиков неутешительны — в ближайшие две недели обещают похолодание и грозы со шквалистым ветром. Затем циклон отправится покорять северный Урал.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры разгула стихии накануне в Петербуге. К слову, циклон пришел из соседней Финляндии, где он нанес достаточно серьезный ущерб инфраструктуре некоторых городов.