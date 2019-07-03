Активный циклон стал нежданным гостем северо-запада России, принеся с собой ливни, затопившие многие магистрали города на Неве, добавив сверху града.

Однако в ряде районов наблюдалась обратная ситуация — спокойный июльский вечерний небосвод украшала радуга.

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«Связок практически нет»: У Лолиты обнаружили редкое заболевание

На кадрах очевидцев видно, что на некоторых дорогах Северная Венеция оправдала свое название на сто процентов: уровень воды даже покрывал колеса автомобилей.

Ранее 5-tv.ru передавал, как дожди, ледяной ветер и внушительных размеров град из Финляндии приближается к Карелии.