Видео: Пол-Петербурга залило дождем, засыпало градом, в остальной части — радуга

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Циклон из Финляндии перепутал планы многих жителей и гостей города на Неве.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

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Погода 3848

Активный циклон стал нежданным гостем северо-запада России, принеся с собой ливни, затопившие многие магистрали города на Неве, добавив сверху града.

Однако в ряде районов наблюдалась обратная ситуация — спокойный июльский вечерний небосвод украшала радуга.

ВКонтакте @spb_today

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На кадрах очевидцев видно, что на некоторых дорогах Северная Венеция оправдала свое название на сто процентов: уровень воды даже покрывал колеса автомобилей.

Ранее 5-tv.ru передавал, как дожди, ледяной ветер и внушительных размеров град из Финляндии приближается к Карелии.

Тема:
Погода 3848
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