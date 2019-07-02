Страшный град из Финляндии приближается к Карелии

Дожди с ледяным ветром надвигаются на Петербург. По данным синоптиков стихия обрушится на Северную столицу сегодня утром. Грозовой фронт уже дошел до Выборга. И движется на Карелию и Петрозаводск. Накануне гроза застала врасплох жителей финского города Лаппеенранта. Сильный дождь сменил град размером с перепелиное яйцо.

«Соседи подоставали лопаты, и сгребали его со своих участков. У нас засорились все канализации. Из них хлестала вода. Очень быстро появились пожарные, они перекрывали людям дорогу, чтобы они не ехали и не попадали в огромные лужи», — рассказывает Светлана Быховская.

За час в городе выпало 20-ть сантиметров осадков. Экстренные службы получили десятки вызовов из-за поваленных деревьев и затопленных домов. Сведений о пострадавших не поступало. До этого в Лаппеенранте две недели стояла теплая, солнечная погода.