Впечатляющее видео полного солнечного затмения

Жители Западного полушария Земли во вторник, 2 июля, стали свидетелями полного солнечного затмения. Больше всего повезло жителям Аргентины и Чили, которые могли наблюдать это завораживающее зрелище чуть более четырех с половиной минут.

Следующее подобное явление произойдет лишь 26 декабря, когда Луна закроет центральную часть звезды, оставив видимым лишь яркое кольцо. Астрономы называют это кольцеобразным затмением.

Солнечные и лунные затмения происходят раз в полгода, период между ними составляет две недели. По данным ученых, в 2019 году всего произойдет пять затмений — три солнечных и два лунных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать в момент солнечного затмения.