Юрий Лоза раскритиковал выезд автомобиля Аллы Пугачевой на перрон

, 14:36 477

По мнению артиста, Примадонна просто воспользовалась практикой «олигархов и бандитов».

Фото : www.globallookpress.com

Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг выезда роскошного автомобиля Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве, пишет Teleprogramma.pro.

Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой

Музыкант заявил, что Примадонна просто сделала то, что уже давно практикуют избранные — «олигархи и большие бандиты». Сомневающимся в этом, артист посоветовал отправиться на Кутузовский проспект в столице и посмотреть на иномарки, которые передвигаются по выделенной полосе. По его мнению, именно такие люди и ввели практику езды в неположенных местах.

«Не Пугачева изобрела въезд на перрон. Она просто воспользовалась возможностью, которая всю жизнь широко практикуется в нашей стране», — отметил он.

Лоза добавил, что в эпоху гаджетов и социальных сетей подобные факты становятся достоянием общественности. Он также посоветовал возмущающимся добиваться запрета на такие поступки для всех чинов и рангов, либо перестать удивляться такой практике.

Ранее 5-tv.ru о Филиппе Киркорове, который крайне возмутился обсуждением темы выезда автомобиля Пугачевой на перрон.

Читайте также

+16° Днём +16°
Ночью +12°
63.50
0.27 71.60
0.19
Гороскоп на 3 июля: Козероги, знание ваше будущее!

Последние новости

15:58
Барецкий «с ноги» открыл «Крота» и бросил вызов Алибасову
15:48
Фото: Фура пробила ограждения и повисла над ж/д путями в Петербурге
15:44
«Прости, что не с тобой»: Киркоров не приехал из Майами на похороны отца Баскова
15:42
Итальянский социал-демократ Сассоли стал спикером Европарламента
15:35
Известный кинорежиссер Василий Панин скончался в Москве
15:29
Покойный актер Александр Кузнецов лечил рак нетрадиционными методами

Сейчас читают

Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой
«Нет уж, увольте!»: Многодетная Анастасия Цветаева отказалась от увеличения груди
Фото: Алла Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге