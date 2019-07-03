Юрий Лоза раскритиковал выезд автомобиля Аллы Пугачевой на перрон

Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг выезда роскошного автомобиля Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве, пишет Teleprogramma.pro.

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Музыкант заявил, что Примадонна просто сделала то, что уже давно практикуют избранные — «олигархи и большие бандиты». Сомневающимся в этом, артист посоветовал отправиться на Кутузовский проспект в столице и посмотреть на иномарки, которые передвигаются по выделенной полосе. По его мнению, именно такие люди и ввели практику езды в неположенных местах.

«Не Пугачева изобрела въезд на перрон. Она просто воспользовалась возможностью, которая всю жизнь широко практикуется в нашей стране», — отметил он.

Лоза добавил, что в эпоху гаджетов и социальных сетей подобные факты становятся достоянием общественности. Он также посоветовал возмущающимся добиваться запрета на такие поступки для всех чинов и рангов, либо перестать удивляться такой практике.

Ранее 5-tv.ru о Филиппе Киркорове, который крайне возмутился обсуждением темы выезда автомобиля Пугачевой на перрон.