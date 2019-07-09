Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой

38 629

Марта Орлова объяснила, что певица выглядит на 20 лет моложе своего возраста благодаря здоровому питанию и обаянию.

Фото : ТАСС / Артем Геодакян

Известный отечественный косметолог Марта Орлова рассказала, почему Алла Пугачева в свои 70 лет выглядит свежей и подтянутой. Специалист отмечает, что Примадонна в прошлом могла прибегать к помощи пластического хирурга. Однако сейчас певица выглядит моложе своих лет исключительно благодаря здоровому питанию, физической нагрузке, визажисту и собственному обаянию.

«Нет уж, увольте!»: Многодетная Анастасия Цветаева отказалась от увеличения груди

По словам Марты Орловой, Алла Пугачева уже давно не делала пластические операции. Звезда пользуется лишь услугами косметолога. Примадонна отечественной эстрады, скорее всего, прибегает к легким процедурам: пилинг и инъекции гиалуроновой кислотой. Об этом сообщает сайт KP.RU.

«Я вижу применение микротоков. Воздействие непрерывным током низкой частоты выравнивает кожу и снимает отечность», —утверждает косметолог.

Сама Алла Пугачева как-то призналась, что около двадцати лет назад все-таки воспользовалась услугами пластических хирургов. Однако сильно пожалела об этом — в ходе проведения процедуры у певицы началось заражение крови. Это убедило Примадонну отказаться от пластики. К тому же, в силу возраста, у народной артистки появились проблемы с сердцем, а это прямое противопоказание к операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве. Драгоценность преподнес певице супруг.

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +12°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

6:16
Что испокон веков нельзя делать женщинам в день Тихвинской иконы Божией Матери
6:03
Жители Курска нашли клад, отдали государству и отсудили два миллиона рублей
5:51
На курорте «Игора» прошел автофестиваль «Tsunami Picnic»
5:27
Стало известно о первом пострадавшем в результате столкновений в Грузии
5:16
Фото: С-500 оснастят ремонтной машиной
5:01
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги

Сейчас читают

Брежнева о платье-халате Ходченковой: «Красивая неприятно»
«Как я разжирел!»: Борис Корчевников рассказал, почему сильно поправился
Жена Дмитрия Диброва сразила фанатов снимком в купальнике с глубоким декольте

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге