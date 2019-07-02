«Она суперзвезда!»: Киркоров об инциденте с Пугачевой на Рижском вокзале

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с Аллой Пугачевой на Рижском вокзале, который возмутил общественность, передает RT.

Артист заявил, что выезд автомобиля с Примадонной на перрон «не красиво обсуждать».

«Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Ее должны на руках носить!» — эмоционально сказал бывший муж Пугачевой.

По его словам, Алла Борисовна «прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила».

«Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда», — добавил Филипп Бедросович.

Выезд на перрон автомобиля Пугачевой вызвал дискуссию в сети. Многие были возмущены особенными привилегиями народной артистки.