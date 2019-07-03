Известный кинорежиссер Василий Панин скончался в Москве

Ушел из жизни режиссер и сценарист Василий Панин. Он скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на заявление, сделанное в Союзе кинематографистов России.

Василий Панин являлся выпускником актерского факультета Московского театрального училища имени Щепкина, ГИТИСа, а также Высших курсов сценаристов и режиссеров Госкино СССР.

С 1966 года он работал режиссером на студии «Мосфильм». За годы творческой карьеры он был автором 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов, кроме того он снял 14 фильмов, в числе которых «Человек на полустанке», «Исчадье ада», «Ночь на кордоне» и другие.

Василий Панин был лауреатом множества фестивалей, в том числе «Кинотавра» и «Виват-кино России».

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