Известный кинорежиссер Василий Панин скончался в Москве

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Член Союза кинематографистов России умер на 84-м году жизни.

Фото : ИТАР-ТАСС / Михаил Рогозин

Ушел из жизни режиссер и сценарист Василий Панин. Он скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на заявление, сделанное в Союзе кинематографистов России.

Василий Панин являлся выпускником актерского факультета Московского театрального училища имени Щепкина, ГИТИСа, а также Высших курсов сценаристов и режиссеров Госкино СССР.

С 1966 года он работал режиссером на студии «Мосфильм». За годы творческой карьеры он был автором 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов, кроме того он снял 14 фильмов, в числе которых «Человек на полустанке», «Исчадье ада», «Ночь на кордоне» и другие.

Василий Панин был лауреатом множества фестивалей, в том числе «Кинотавра» и «Виват-кино России».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 30 июня скончался отец Николая Баскова.

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