«Вымя пусть коровы носят!»: Звезды, которые не хотят увеличивать грудь

Популярная певица и экс-участница «Дома-2» Ольга Бузова утверждает, что после развода с футболистом Тарасовым почти решилась на пластику груди. Звезда очень комплексовала по поводу внешнего вида, расставшись с любимым.

«Хотела сдуру сделать грудь после развода. Слава Богу, одумалась! Я люблю свою маленькую грудь », — поделилась артистка.

Участница телестройки дерзко отвечает фанатам, высмеивающим ее маленький размер.

«Когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги?» — задается вопросом телеведущая.

Ольга Бузова уверена, что она могла бы вставить силиконовые импланты в грудь в любой момент. Однако сейчас она полностью довольна своей фигурой.

Instagram @buzova86

Коллега Бузовой по цеху — Полина Гагарина — однажды пошутила над поклонниками и заявила, что хочет сделать себе грудь. Только вот певица сомневалась, какой размер ей больше подойдет. «Выбираю размер. Вы за второй или за троечку? Или все-таки в девушке важна душа?» — поинтересовалась звезда у фолловеров. Однако дальше шуток артистка никогда не заходила. Единственная пластическая операция, в которой подозревают хрупкую Гагарину — удаление комков Биша. Но даже такое хирургическое вмешательство артистка опровергает. Полина Гагарина утверждает, что изменения контуров ее лица вызвало сильное похудение.

instagram @gagara1987

Актриса Наталья Рудова тоже является приверженицей натуральной красоты. Несмотря на то, что фолловеры негативно отзываются об ее откровенных фотографиях без лифчика. «Хоть бы вату подложила», — раздают советы подписчики. Фото: Эмили Ратаковски продемонстрировала прелести фигуры в бассейне Знаменитость с потрясающей фигурой, в ответ на нападки хейтеров, заявляет — небольшая грудь ее полностью устраивает. Более того, девушка гордится своими формами и не собирается ничего менять. Об этом сообщает сайт 7days.ru.

Instagram @rudovanata

Певица Юлия Ковальчук обожает выкладывать фотографии, которые провоцирует хейтеров оставлять комментарии насчет ее груди. Вернее, ее отсутствия. Однако Юлии даже не приходится оправдываться. За нее это делает армия поклонников. «Отличная фигура! Все гармонично и подтянуто»; «Естественная красотка»; «Вымя пусть коровы носят!» — заявляют фанаты Ковальчук.

Instagram @juliakovalchuk