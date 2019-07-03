«Вымя пусть коровы носят!»: Звезды, которые не хотят увеличивать грудь

Популярная певица и экс-участница «Дома-2» Ольга Бузова утверждает, что после развода с футболистом Тарасовым почти решилась на пластику груди. Звезда очень комплексовала по поводу внешнего вида, расставшись с любимым.
Участница телестройки дерзко отвечает фанатам, высмеивающим ее маленький размер.
Ольга Бузова уверена, что она могла бы вставить силиконовые импланты в грудь в любой момент. Однако сейчас она полностью довольна своей фигурой.
Коллега Бузовой по цеху — Полина Гагарина — однажды пошутила над поклонниками и заявила, что хочет сделать себе грудь. Только вот певица сомневалась, какой размер ей больше подойдет.
Однако дальше шуток артистка никогда не заходила. Единственная пластическая операция, в которой подозревают хрупкую Гагарину — удаление комков Биша. Но даже такое хирургическое вмешательство артистка опровергает. Полина Гагарина утверждает, что изменения контуров ее лица вызвало сильное похудение.
Актриса Наталья Рудова тоже является приверженицей натуральной красоты. Несмотря на то, что фолловеры негативно отзываются об ее откровенных фотографиях без лифчика.
«Хоть бы вату подложила», — раздают советы подписчики.
Фото: Эмили Ратаковски продемонстрировала прелести фигуры в бассейне
Знаменитость с потрясающей фигурой, в ответ на нападки хейтеров, заявляет — небольшая грудь ее полностью устраивает. Более того, девушка гордится своими формами и не собирается ничего менять. Об этом сообщает сайт 7days.ru.
Певица Юлия Ковальчук обожает выкладывать фотографии, которые провоцирует хейтеров оставлять комментарии насчет ее груди. Вернее, ее отсутствия. Однако Юлии даже не приходится оправдываться. За нее это делает армия поклонников.
«Отличная фигура! Все гармонично и подтянуто»;
«Естественная красотка»;
«Вымя пусть коровы носят!» — заявляют фанаты Ковальчук.