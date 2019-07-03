Фото: Эмили Ратаковски продемонстрировала прелести фигуры в бассейне

, 16:58 Фото 146

Американская модель опубликовала в Instagram эротичный снимок, который взбудоражил ее фанатов.

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Фото, видео : Instagram @emrata

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски регулярно пополняет свой контент соблазнительными снимками, на которых запечатлена без одежды. Светская львица не стесняется позировать обнаженной и часто проводит довольно откровенные съемки, фотографиями с которых делится в сети.

Эротичные фотосессии модели сводят с ума фанатов, и, как правило, собирают большое количество комплиментов. Многие поклонники Ратаковски убеждены, что ее фигура — идеал, и поэтому не стоит сняться выкладывать «голые» снимки.

Instagram @emrata

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Судя по всему, модель не собирается переставать радовать подписчиков пикантными кадрами. В среду, 3 июля, актриса опубликовала фото, на котором запечатлена в бассейне абсолютно раздетой. На переднем плане снимка изображены ее ягодицы, а на заднем — грудь, которую теледива пытается прикрыть руками. Как заметили фолловеры, фотография получилась очень «горячей» и поэтому собрала множество комплиментов.

«Богиня!»

«Ух, как жарко! Мне срочно нужен душ!»

«Не могу устоять! Это восхитительно!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ратаковски вышла в свет с оголенной грудью и крыльями на голове.

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